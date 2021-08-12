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Израиль продолжит «колонизацию» Палестины

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Фото: Johanna Geron / Reuters
Власти Израиля расширят строительство поселений на оккупированном Западном берегу Иордана

Израильские власти намерены расширить строительство поселений на палестинской территории, расположенной на Западном берегу реки Иордан. Поскольку ООН считает поселения незаконными, Израиль обвиняют в «колонизации» Палестины. Об этом сообщает агентство Reuters.

Согласно данным газеты The Times of Israel, 3 тысячи объектов жилищной инфраструктуры будет построено в так называемой зоне C — особой административной единице, занимающей около 60 процентов Западного берега и находящейся под полным контролем вооруженных сил Израиля. По словам министра обороны Израиля Бени Ганца, две тысячи домов будут предназначены для израильских поселенцев и еще тысяча — для палестинцев.

Принятие плана расширения поселений станет первым подобным указом с момента прихода к власти кабинета премьер-министра Нафтали Беннета в июне 2021 года.

Палестина и значительная часть мирового сообщества не признают строительство израильских поселений на Западном берегу Иордана. Они ссылаются на резолюцию Совета Безопасности ООН, согласно которой строительство поселений «не имеет юридической силы и является вопиющим нарушением международного права». Израиль не признает данное решение, ссылаясь на соображения безопасности. В 2020 году бывший премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху намеревался объявить об аннексии данной территории, но под давлением международного сообщества и оппозиции был вынужден отказаться от этих планов.

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