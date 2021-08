Израиль продолжит «колонизацию» Палестины

Израильские власти намерены расширить строительство поселений на палестинской территории, расположенной на Западном берегу реки Иордан. Поскольку ООН считает поселения незаконными, Израиль обвиняют в «колонизации» Палестины. Об этом сообщает агентство Reuters.

Согласно данным газеты The Times of Israel, 3 тысячи объектов жилищной инфраструктуры будет построено в так называемой зоне C — особой административной единице, занимающей около 60 процентов Западного берега и находящейся под полным контролем вооруженных сил Израиля. По словам министра обороны Израиля Бени Ганца, две тысячи домов будут предназначены для израильских поселенцев и еще тысяча — для палестинцев.

Принятие плана расширения поселений станет первым подобным указом с момента прихода к власти кабинета премьер-министра Нафтали Беннета в июне 2021 года.

Палестина и значительная часть мирового сообщества не признают строительство израильских поселений на Западном берегу Иордана. Они ссылаются на резолюцию Совета Безопасности ООН, согласно которой строительство поселений «не имеет юридической силы и является вопиющим нарушением международного права». Израиль не признает данное решение, ссылаясь на соображения безопасности. В 2020 году бывший премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху намеревался объявить об аннексии данной территории, но под давлением международного сообщества и оппозиции был вынужден отказаться от этих планов.