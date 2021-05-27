Первая страна Евросоюза обвинила Израиль в аннексии территорий Палестины

Ирландия стала первой страной Евросоюза, которая обвинила Израиль в аннексии территорий Палестины. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Ирландский парламент единогласно одобрил резолюцию, которая осуждает «фактическую аннексию» Западного берега реки Иордан и заявляет, что израильские власти неоднократно нарушали нормы международного права. Депутаты обсудили высылку посла Израиля, но проголосовали против.

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Министр иностранных дел страны Саймон Ковени отметил, что принятие резолюции демонстрирует озабоченность ирландских властей в отношении деятельности израильских военных. «Масштаб, скорость и стратегический характер действий Израиля по расширению поселений и стоящие за этим намерения привели нас к тому, что мы должны быть честными в отношении происходящего», — подчеркнул он.

В МИД Израиля ответили, что «полностью отвергают возмутительную и необоснованную позицию Ирландии в отношении израильских общин в Иудее и Самарии». В ведомстве заключили, что ирландская сторона поддерживает победу экстремистских палестинских группировок, передает The Jerusalem Post. В Иерусалиме также сказали, что Ирландия стремится занять позицию «самой антиизраильской западной страны».

Обострение конфликта между Палестиной и Израилем началось со столкновений в Восточном Иерусалиме. 10 мая палестинские группировки ХАМАС и «Исламский джихад», базирующиеся в секторе Газа, начали массированный обстрел Израиля — в общей сложности по территории страны было выпущено более трех тысяч ракет. В ответ израильская армия призвала пять тысяч резервистов и нанесла авиаудары по целям в секторе Газа.

В результате эскалации палестино-израильского конфликта были убиты 12 израильтян и не менее 230 жителей сектора Газа. 20 мая стороны приняли предложения Египта по двустороннему прекращению огня. Соглашение о перемирии вступило в силу 21 мая в 02:00.