Более 60 россиян эвакуировали из сектора Газа, они прибыли в международный аэропорт Каира вечером 26 мая. Об этом сообщает РИА Новости.

На данный момент 64 гражданина России, среди которых большинство женщин и детей, вылетели из Каира в Москву бортом МЧС. В Египет из сектора Газа россияне прибыли через пограничный переход Рафах на трех автобусах. С границы их сопровождали сотрудники российского посольства в Египте.

Российское посольство также поблагодарило египетские власти за отзывчивое отношение и всестороннее содействие. «Это вновь подтверждает высокий уровень взаимопонимания и сотрудничества между нашими странами», — отметили там.

20 мая президент России Владимир Путин подписал распоряжение об эвакуации граждан России и СНГ из сектора Газа по их желанию.

Обострение конфликта между Палестиной и Израилем началось со столкновений в Восточном Иерусалиме. 10 мая палестинские группировки ХАМАС и «Исламский джихад», базирующиеся в секторе Газа, начали массированный обстрел Израиля — в общей сложности по территории страны было выпущено более трех тысяч ракет. В ответ израильская армия призвала пять тысяч резервистов и нанесла авиаудары по целям в секторе Газа.

В результате эскалации палестино-израильского конфликта были убиты 12 израильтян и не менее 230 жителей сектора Газа. 20 мая стороны приняли предложения Египта по двустороннему прекращению огня. Соглашение о перемирии вступило в силу 21 мая в 02:00.