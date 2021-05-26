Россиян начали эвакуировать из сектора Газа

Граждан России начали эвакуировать из сектора Газа, анклав покинули уже 70 россиян. Об этом заявило российское представительство в Палестине, передает РИА Новости.

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В дипмиссии рассказали, что российские граждане покинули территорию сектора Газа через КПП Рафах на границе с Египтом. Оттуда их сопроводят в Каир, после чего доставят бортом МЧС в Москву.

20 мая президент России Владимир Путин поручил эвакуировать из сектора Газа россиян и граждан других стран СНГ, желающих уехать из зоны конфликта. Сообщалось, что решение было принято в связи с резким ухудшением ситуации в секторе Газа в результате военной операции вооруженных сил Израиля.

Обострение конфликта между Палестиной и Израилем началось со столкновений в Восточном Иерусалиме. 10 мая палестинские группировки ХАМАС и «Исламский джихад», базирующиеся в секторе Газа, начали массированный обстрел Израиля — в общей сложности по территории страны было выпущено более трех тысяч ракет. В ответ израильская армия призвала пять тысяч резервистов и нанесла авиаудары по целям в секторе Газа. В результате эскалации палестино-израильского конфликта были убиты 12 израильтян и не менее 230 жителей сектора Газа. 20 мая стороны приняли предложения Египта по двустороннему прекращению огня. Соглашение о перемирии вступило в силу 21 мая в 02:00.