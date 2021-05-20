Путин поручил эвакуировать россиян из сектора Газа

Президент России Владимир Путин поручил эвакуировать из сектора Газа россиян и граждан других стран СНГ, желающих уехать из зоны конфликта. Соответсвующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Решение принято в связи с резким ухудшением ситуации в секторе Газа в результате военной операции вооруженных сил Израиля, говорится документе.

Ранее в четверг стало известно, что Израиль планирует достичь военных целей в секторе Газа в течение одних-трех суток, после чего будет готов договориться о перемирии с палестинскими группировками. 19 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности продолжить нанесение авиаударов по сектору Газа.

10 мая палестинские группировки ХАМАС и «Исламский джихад», базирующиеся в секторе Газа, начали массированный обстрел Израиля — в общей сложности по территории страны было выпущено свыше трех тысяч ракет. В ответ израильская армия наносит авиаудары по целям в секторе Газа.