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Путин поручил эвакуировать россиян из сектора Газа

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил эвакуировать из сектора Газа россиян и граждан других стран СНГ, желающих уехать из зоны конфликта. Соответсвующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Решение принято в связи с резким ухудшением ситуации в секторе Газа в результате военной операции вооруженных сил Израиля, говорится документе.

Ранее в четверг стало известно, что Израиль планирует достичь военных целей в секторе Газа в течение одних-трех суток, после чего будет готов договориться о перемирии с палестинскими группировками. 19 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности продолжить нанесение авиаударов по сектору Газа.

10 мая палестинские группировки ХАМАС и «Исламский джихад», базирующиеся в секторе Газа, начали массированный обстрел Израиля — в общей сложности по территории страны было выпущено свыше трех тысяч ракет. В ответ израильская армия наносит авиаудары по целям в секторе Газа.

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