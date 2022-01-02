Более 90 палестинцев пострадали при столкновениях с военными Израиля в в городе Наблус на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство WAFA.

Всего пострадали 97 человек, из них пять человек получили ранения.

Палестинцы вышли на протесты против строительства властями Израиля домов для еврейских поселенцев на конфискованной у арабов земле. Израильские силы безопасности применили резиновые пули и слезоточивый газ при разгоне акций. В результате пять человек получили ранения резиновыми пулями, еще у 92 появились признаки удушья от воздействия слезоточивого газа.

В декабре Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) разрешила военнослужащим сразу стрелять на поражение в палестинцев при атаке на военные и пограничные объекты. Солдатам разрешено стрелять в атакующих нарушителей, которые могут скрыться с места преступления.

Территории западного берега реки Иордан находятся под контролем ЦАХАЛ с 1967 года. Тогда эти и некоторые другие земли были оккупированы Тель-Авивом по итогам Шестидневной войны с коалицией арабских государств. С тех пор Израиль планомерно застраивает их, заселяя своими гражданами.