В НАТО рассказали о позиции альянса по отправке войск на Украину

Генсек Столтенберг заявил, что члены НАТО не поддержат отправку сил альянса на Украину

Члены НАТО не поддержат отправку войск альянса на Украину для участия в военных действиях, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе накануне заседания глав МИД оборонного блока. Его слова передает ТАСС.

«Я ожидаю, что министры будут обсуждать усиление мер в отношении России, но я не жду, что кто-то поддержит направление сил альянса на Украину», — рассказал генеральный секретарь о позиции НАТО. При этом он выразил уверенность, что военная помощь Украине не приведет к полномасштабной войне между ядерными державами, и добавил, что альянс продолжит поставки вооружений.

Ранее Столтенберг заявил, что страны НАТО готовы поставить Украине больше оружия, этот вопрос обсудят на встрече глав МИД стран-членов альянса 6 и 7 апреля. «Речь идет об улучшенных системах вооружения, например, ракетных комплексах Javelin и другого противотанкового оружия», — уточнил он.