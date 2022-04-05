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В НАТО рассказали о позиции альянса по отправке войск на Украину

Генсек Столтенберг заявил, что члены НАТО не поддержат отправку сил альянса на Украину

Фото: John Macdougall / Reuters

Члены НАТО не поддержат отправку войск альянса на Украину для участия в военных действиях, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе накануне заседания глав МИД оборонного блока. Его слова передает ТАСС.

«Я ожидаю, что министры будут обсуждать усиление мер в отношении России, но я не жду, что кто-то поддержит направление сил альянса на Украину», — рассказал генеральный секретарь о позиции НАТО. При этом он выразил уверенность, что военная помощь Украине не приведет к полномасштабной войне между ядерными державами, и добавил, что альянс продолжит поставки вооружений.

Ранее Столтенберг заявил, что страны НАТО готовы поставить Украине больше оружия, этот вопрос обсудят на встрече глав МИД стран-членов альянса 6 и 7 апреля. «Речь идет об улучшенных системах вооружения, например, ракетных комплексах Javelin и другого противотанкового оружия», — уточнил он.

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Дмитрий Сотак
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