В России резко выросло число попыток вывезти наличные

ФТС России рассказало о росте попыток незаконного вывоза денег за рубеж на 55 процентов

С период с 24 февраля по 31 марта объем денежных средств, который россияне пытались незаконно вывезти через границу, резко вырос — на 55 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 104 миллионов рублей. Об этом со ссылкой на данные Федеральной таможенной службе (ФТС) России пишут «Известия».

В общей сложности число нарушений при перемещении денежных средств через таможенные пункты в эти сроки составило 1078 случаев на общую сумму 158 миллионов рублей. Год назад таких случаев было 815, а в 2020-м — только 432.

На попытку вывоза приходится 890 фактов (85 процентов), по каждому из них заведено административное дело. Речь идет либо о нарушении ранее действовавших правил, подразумевавших декларацию, либо о введенном 2 марта лимите на вывоз иностранной валюты в размере более 10 тысяч долларов. Под второй пункт попадает почти каждое второе нарушение.

Девять из десяти таких эпизодов связаны с гражданами России, пытавшимися вывезти свои накопления за рубеж на фоне начала боевых действий на Украине, рассказал замглавы ФТС Олег Губайдулин. Наиболее популярными направлениями движения были Турция, ОАЭ, Израиль и страны Средней Азии. Ранее чаще всего нарушения фиксировали при отправлении в Евросоюз и США.

Чаще всего рубли, доллары и евро пытаются незаконно вывезти в багаже или в одежде, не предпринимая попыток сокрытия. Однако в некоторых случаях деньги прячут под стельками сапог или подкладке одежды.

Управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова отметила, что в нынешних условиях желание людей увезти наличность продиктовано чаще всего не преступными намерениями, а опасениями потерять средства. Однако в настоящее время легального способа вывезти из России валюту на сумму более 10 тысяч долларов нет.