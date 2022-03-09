ЦБ разъяснил валютные ограничения

Центробанк на своем официальном сайте разъяснил суть введенных с 9 марта ограничений на покупку иностранной валюты.

В релизе ЦБ, в частности, говорится, что возможность обналичивать средства в размере 10 тысяч долларов со счетов, открытых в иностранной валюте, распространяется на каждый банк, в котором был открыт такой счет, в отдельности.

«Человек может получить до 10 тыс. долларов наличными в каждом банке, где у него уже был открыт валютный счет. То есть, если у вас несколько валютных счетов или вкладов в одном банке, вы сможете получить наличными 10 тыс. долларов. Если валютные счета и вклады в разных банках — каждый банк выдаст до 10 тыс. долларов», — отмечается в сообщении.