Небензя обвинил Зеленского в «языковой инквизиции» на Украине

Постпред РФ при ООН Небензя обвинил Зеленского в нарушении обещаний мира в Донбассе

Постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ООН обвинил президента Украины Владимира Зеленского в нарушении предвыборных обещаний мира в Донбассе, а также во введении «языковой инквизиции» в стране, пишет РИА Новости.

Представитель РФ напомнил, как украинский президент был избран в 2019 году. По словам Небензи, с избранием Зеленского было связано много надежд, поскольку он шел на выборы с обещанием мира, окончания войны в Донбассе, в него поверило русскоязычное население, права которого он обязался защищать.

«Казалось, вот-вот и та историческая несправедливость, когда после майданного переворота в 2014 году Украину стали превращать в злобную "анти-Россию", уйдет в историю», — отметил постпред.

Однако, по словам Небензи, этим надеждам не суждено было сбыться. «Вы уже презрительно называете жителей Донецкой и Луганской народных республик "особями", вторя вашему предшественнику, который грозил, что дети дончан и луганчан "будут гнить в подвалах", и призываете их уезжать в Россию», — напомнил он, добавив, что Зеленский ополчился на родной для него русский язык, вводя по сути «языковую инквизицию» в стране, где русский является родным для как минимум 40 процентов населения.

24 февраля началась специальная операция России в Донбассе, которая последовала как реакция РФ на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).