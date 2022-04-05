В Нижегородской области стартовал молодежный конкурс проектов и инициатив «Драйверы роста»

В Нижегородской области стартовал конкурс молодежных проектов и инициатив «Драйверы роста». Об этом сообщает портал «Нижний 800».

Отмечается, что принять участие в конкурсе, организованном министерством образования региона и молодежным центром «Высота», могут нижегородцы в возрасте от 18 до 35 лет.

Конкурс будет проходить в три этапа до 13 июля 2022 года. Для участия в нем до 30 апреля необходимо подать заявку, заполнив анкету. Предусмотренный мероприятием призовой фонд — пять миллионов рублей, при этом размер поддержки одного проекта — 300 тысяч рублей.

В рамках конкурса будет девять номинаций: «студенческие инициативы», «добровольчество», «профилактика негативных проявлений в молодёжной среде и межнациональное взаимодействие», «инициативы творческой молодёжи», «патриотическое воспитание и формирование традиционных духовно-нравственных ценностей», «спорт, ЗОЖ, туризм», «молодежные медиа», «наука и инновации», «развитие социальных лифтов».

Ранее в апреле сообщалось, что во Всемирный день распространения информации об аутизме в Нижнем Новгороде провели акцию «Зажги синим». 2 апреля сразу несколько знаковых объектов города окрасились в синий цвет, среди них — здание бывшей фабрики «Маяк», набережная Федоровского, Кремль, Шуховская башня под Дзержинском и другие объекты.

