По стене Нижегородского кремля откроется кольцевой маршрут

8 апреля планируется открытие кольцевого маршрута по стене нижегородского Кремля

Кольцевой маршрут по стене Нижегородского Кремля планируется открыть в предстоящую пятницу, 8 апреля. Об этом сообщает портал «Время Н».

По словам заведующего музеем-филиалом «Нижегородский кремль» Степана Петушина, дата открытия будет зависеть от погодных условий и может измениться. Длина кругового маршрута превышает два километра. Перепад высот у стены кремля равен 30-этажному дому.

Отмечается, что в прошлом году посещение маршрута стоило 500 рублей с человека. В стоимость также входили экспозиции в музеях, расположенных в Ивановской, Никольской и Зачатской башнях. Кроме того, желающие могли посетить определенный отрезок маршрута по более низкой цене.

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