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Франция объявила персонами нон грата российских дипломатов

МИД Франции передал в посольство РФ список сотрудников, объявленных персонами нон грата

Фото: Christophe Ena / AP

МИД Франции передал список сотрудников посольства России, которые были объявлены персонами нон грата, сообщили ТАСС в дипломатическом представительстве РФ в Париже.

«5 апреля посол России [Алексей Мешков] был вызван в МИД Франции, где ему был передан список сотрудников российских загранучреждений, объявленных персонами нон грата под надуманным предлогом. Со своей стороны, посол выразил решительный протест против недружественной акции французских властей, подчеркнув, что это наносит прямой ущерб и без того непростым на настоящий момент российско-французским отношениям», — говорится в сообщении.

Ранее посла России в Риме Сергея Разова вызвали в итальянский МИД, где ему сообщили о высылке 30 российских дипломатов. До этого сообщалось о высылке десятков российских дипломатов из других европейских стран, в том числе из Франции и Германии. Предполагается, что Рим в свое решении скоординировал позицию с Берлином и Парижем.

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Дмитрий Сотак
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