Россия ответит на высылку дипломатов из Италии

Мария Захарова заявила, что Москва ответит на высылку 30 российских дипломатов из Италии

Москва ответит на высылку 30 российских дипломатов из Италии. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«По высылке [дипломатов] из Италии Россия даст соответствующий ответ», — сообщила дипломат.

Ранее глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо заявил, что 30 российских дипломатов будут высланы из страны из соображений национальной безопасности. 5 апреля посла России Сергея Разова вызвали в МИД Италии, где уведомили о соответствующем решении властей республики.

До этого сообщалось о высылке десятков российских дипломатов из других европейских стран, в том числе из Франции и Германии. Предполагается, что Рим в свое решении скоординировал позицию с Берлином и Парижем.