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Россия ответит на высылку дипломатов из Италии

Мария Захарова заявила, что Москва ответит на высылку 30 российских дипломатов из Италии

Фото: Globallookpress.com

Москва ответит на высылку 30 российских дипломатов из Италии. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«По высылке [дипломатов] из Италии Россия даст соответствующий ответ», — сообщила дипломат.

Ранее глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо заявил, что 30 российских дипломатов будут высланы из страны из соображений национальной безопасности. 5 апреля посла России Сергея Разова вызвали в МИД Италии, где уведомили о соответствующем решении властей республики.

До этого сообщалось о высылке десятков российских дипломатов из других европейских стран, в том числе из Франции и Германии. Предполагается, что Рим в свое решении скоординировал позицию с Берлином и Парижем.

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Виктория Кондратьева
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