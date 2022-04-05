Россиян предупредили об опасности бесконтрольного приема успокоительных

Психиатр Шуров напомнил о побочных эффектах самолечения успокоительными лекарствами

Бесконтрольный прием успокоительных лекарств при приступах тревожности, бессоннице и депрессии чреват большой опасностью для здоровья. Об этом в беседе с журналистами радио «Спутник» рассказал врач психиатр-нарколог Василий Шуров.

Специалист предупредил, что в последнее время у россиян возник повышенный запрос на успокоительные препараты. Однако вместо того чтобы обратиться за помощью к врачу, который поставит диагноз и подберет адекватную терапию, они ищут информацию в сети и обмениваются советами на форумах. Подобное бесконтрольное самолечение, по словам Шурова, чревато побочными эффектами.

Психиатр напомнил, что нейролептики могут вызывать зависимость. При неправильной дозировке и схеме лечения первоначальный положительный эффект от первого приема лекарства быстро исчезает, человеку становится хуже, и он самостоятельно повышает дозировку.

Также Шуров добавил, что существует такое понятие, как «синдром отмены». «Все психотропные препараты должны отменяться по определенным принципам. Человеку становится хуже, он возвращается к препарату, начинает употреблять его годами, доводит себя до состояния, когда возникают серьезные проблемы с почками и печенью или серьезные нарушения деятельности центральной нервной системы», — предостерег он.

Всем гипертревожным людям, которые столкнулись с сильным стрессом, бессонницей, подозревают у себя депрессию или биполярное расстройство, врач посоветовал сначала обратиться к психотерапевту, который поставит диагноз. По словам Шурова, в итоге, возможно, прием лекарств человеку и не понадобится.

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