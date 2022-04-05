В Южной Осетии рассказали об отношениях с Грузией

Бибилов заявил, что вхождение Южной Осетии в состав РФ не отразится на транзите в Грузию

Вхождение Южной Осетии в состав России не отразится на транзите в Грузию, его практически нет. С таким заявлением в беседе с РИА Новости выступил президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.

«На сегодняшний день вообще нет транзита из России в Грузию через Южную Осетию. Поэтому это нам вообще не мешает. Нас это не задевает нисколько, никакого транзита у нас [нет] с Республикой Грузия, все границы закрыты, никаких экономических связей у нас нет, никаких политических связей у нас нет, кроме тех переговорных процессов, которые происходят в рамках МПРИ и в рамках женевских дискуссий», — отметил собеседник агентства, рассказывая об отношениях республики с Грузией.

Ранее Бибилов высказал мнение, что жители республики поддержат решение о вхождении в состав России на референдуме. «Я думаю, что все поддерживают это решение. Почему? Потому что это опять-таки не желание Анатолия Ильича Бибилова, а это желание народа. То есть я высказываю желание народа. И это желание абсолютно связано и с моим желанием», — высказал мнение глава.По его словам, в 1992 году на референдуме за вхождение в состав РФ проголосовали 99,8 процента населения республики.