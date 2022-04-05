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Германия и Франция объявили о желании отказаться от нефти и угля из России

В МИД Германии и Франции заявили, что готовятся отказаться от нефти и угля из России

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Париж и Берлин работают над составлением нового списка санкций против Москвы, среди которых будет полный отказ от импорта нефти и угля из России. С таким заявлением выступили в МИД Франции и Германии, цитаты приводит Reuters.

По словам министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок, страны Евросоюза договорились о том, чтобы полностью избавиться от зависимости от российских энергоресурсов. Она подчеркнула, что сначала санкции наложат на уголь, а потом — на нефть и газ.

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что в рамках нового пакета санкций ЕС против России, который вводят в связи с ситуацией в украинском городе Буча, Еврокомиссия предложит полностью отказаться от импорта российского угля, остановить поставки новой техники и закрыть морские и сухопутные границы для российских перевозчиков.

Елизавета Наумова
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