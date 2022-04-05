Спрогнозированы прохладные отношения между Венгрией и Украиной из-за Зеленского

Журналист Штир: отношения между Венгрией и Украиной не будут нормальными из-за Зеленского

Журналист, главный редактор Moszkvater.com Габор Штир спрогнозировал прохладные и прагматичные отношения между Будапештом и Киевом из-за резких высказываний президента Украины Владимира Зеленского. Его слова приводит РИА Новости.

Штир также обвинил украинские власти в проведении национальной политики по отношению к венгерским нацменьшинствам.

«После того как Зеленский три раза в последние недели в разгар кампании в высказываниях нападал на [премьер-министра Венгрии Виктора] Орбана, на Венгрию, чего после этого ожидать? Мы будем, как и до этого, оказывать гуманитарную помощь, но какие нормальные отношения после этого?» — заявил он.

Журналист добавил, что Будапешт продолжит поддерживать отношения с Киевом, так как на Украине живет около 100 тысяч венгров.

По его словам, из-за кризиса на Украине также ухудшились отношения Венгрии с Польшей. Он пояснил, что страны заняли разные позиции по украинскому вопросу. Он отметил, что Будапешт хочет сохранить отношения с Варшавой, поскольку «в европейских баталиях Польша и Венгрия идут вместе».

Ранее Виктор Орбан внес Владимира Зеленского в список противников правящей партии страны «Фидес», которую он возглавляет. «Мы до конца жизни будем помнить эту победу, так как нам пришлось сражаться с огромным количеством оппонентов», — рассказал глава венгерского правительства. Помимо украинского президента, он причислил к своим противникам ряд оппозиционных проевропейских политиков, миллиардера из США Джорджа Сороса, «бюрократов» Европейского союза (ЕС) и международные СМИ.