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Российского школьника затравили после отказа его матери сдать деньги на бумагу

Жительница Новосибирска заявила, что ее сына затравили после ее отказа купить бумагу школе

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Мать российского школьника заявила, что ее сына затравили после ее отказа сдать деньги на бумагу для школы. Об этом сообщает «КП-Новосибирск».

По словам местной жительницы, проблемы в отношениях с преподавателями начались после того, как она публично заявила о своем отказе сдавать деньги на канцелярские принадлежности. В родительском чате она заявила, что ей, как многодетной матери, «есть куда потратить деньги».

«Не стала сдавать, и началось. (...) Я считаю, что Семена (сына жительницы Новосибирскаприм. «Ленты.ру») травили несколько учителей, занижали оценки, часто делали замечания», — сказала изданию женщина.

Позже к конфликту подключились и одноклассники ребенка — они отправляли ему оскорбительные сообщения в мессенджерах, мешали подключаться к занятиям в Zoom.

Мать подростка обратилась в региональный департамент образования и прокуратуру, а после была вынуждена перевести сына в другую школу.

В департаменте образования в ответ на обращение рекомендовали директору школы «формировать партнерские отношения» с семьями учеников. В школе же заявили, что травли не было, как и требований сдавать деньги на бумагу, а молодой человек виноват сам.

Ранее российских школьников предложили спасать от травли QR-кодами в туалетах. Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Мария Львова-Белова уверяет, что школьный туалет — место, куда в первую очередь побежит ребенок, подвергшийся травле, поэтому инструкции о том, как спастись от обидчика, стоит размещать именно там.

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Валерий Розенберг
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