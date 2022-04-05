Российского школьника затравили после отказа его матери сдать деньги на бумагу

Жительница Новосибирска заявила, что ее сына затравили после ее отказа купить бумагу школе

Мать российского школьника заявила, что ее сына затравили после ее отказа сдать деньги на бумагу для школы. Об этом сообщает «КП-Новосибирск».

По словам местной жительницы, проблемы в отношениях с преподавателями начались после того, как она публично заявила о своем отказе сдавать деньги на канцелярские принадлежности. В родительском чате она заявила, что ей, как многодетной матери, «есть куда потратить деньги».

«Не стала сдавать, и началось. (...) Я считаю, что Семена (сына жительницы Новосибирска — прим. «Ленты.ру») травили несколько учителей, занижали оценки, часто делали замечания», — сказала изданию женщина.

Позже к конфликту подключились и одноклассники ребенка — они отправляли ему оскорбительные сообщения в мессенджерах, мешали подключаться к занятиям в Zoom.

Мать подростка обратилась в региональный департамент образования и прокуратуру, а после была вынуждена перевести сына в другую школу.

В департаменте образования в ответ на обращение рекомендовали директору школы «формировать партнерские отношения» с семьями учеников. В школе же заявили, что травли не было, как и требований сдавать деньги на бумагу, а молодой человек виноват сам.

Ранее российских школьников предложили спасать от травли QR-кодами в туалетах. Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Мария Львова-Белова уверяет, что школьный туалет — место, куда в первую очередь побежит ребенок, подвергшийся травле, поэтому инструкции о том, как спастись от обидчика, стоит размещать именно там.