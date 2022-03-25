Российских школьников предложили спасать от травли QR-кодами в туалетах

Омбудсмен Львова-Белова предложила вешать в школьных туалетах памятки по защите от травли

Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Мария Львова-Белова предложила вешать в школьных туалетах QR-коды с памяткой по защите от травли. Слова омбудсмена приводятся на ее официальном сайте.

По словам Львовой-Беловой, школьный туалет — то место, куда в первую очередь побежит ребенок, подвергшийся травле, поэтому инструкции о том, как спастись от обидчика, стоит размещать именно там. Памятки омбудсмен предлагает для удобства оформлять в виде QR-кодов.

«Куда ребенок бежит, когда его обижают — в школьный туалет, закрывается и там плачет. И вот на двери QR-код, ты просто считываешь его, и он тебе выстраивает маршрут — куда можно позвонить, как себя повести, где тебе помогут. Потому что правда для детей это очень травмирующая история — и для тех, кого травят, и для тех, кто травит», — порассуждала Львова-Белова.

Одним из первых регионов с QR-кодами в школьных туалетах может стать Пермский край — свою инициативу омбудсмен высказала на встрече с чиновниками из этого региона. Львова-Белова сообщила, что аналогичные меры борьбы с травлей в школах уже действуют в другом регионе, однако не уточнила, в каком именно.

Ранее сообщалось, что травля и издевательства в школе официально станут уголовными преступлениями во Франции. По информации Le Figaro, привлекать к ответственности будут как учащихся, так и преподавателей.