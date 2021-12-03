Травля в школе станет уголовным преступлением во Франции

Травля и издевательства в школе официально станут уголовными преступлениями во Франции. Об этом сообщает Le Figaro.

По информации издания, привлекать к ответственности будут как учащихся, так и преподавателей. Виновных в школьном буллинге начнут штрафовать на сумму до 45 тысяч евро. Им также будет грозить лишение свободы сроком на три года. При этом, если будет доказано, что из-за травли пострадавший пропускал учебу, тюремный срок увеличат до восьми лет.

Le Figaro пишет, что в случае попытки или совершения самоубийства в результате издевательств в учебном заведении размер штрафа увеличат до 150 тысяч евро, а срок тюрьмы вырастет до десяти лет. Соответствующий закон одобрила нижняя палата парламента Франции, голосование по нему в Сенате пройдет в феврале.

11 мая стало известно, что Министерство образования Франции запретило школам использовать гендерно-нейтральные слова в письменной речи. Их сочли вредными для французского языка и укрепляющими статус английского языка как доминирующего в мире.