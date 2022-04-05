Названа максимальная доза пельменей в день

Диетолог Бережная посоветовала есть не больше десяти пельменей в день, чтобы не располнеть

Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная назвала максимальное количество пельменей, которое можно есть без вреда для фигуры. Об этом сообщает радио Sputnik.

По мнению эксперта, пельмени, которые делают из теста и мяса и едят со сметаной и приправами, — очень калорийный продукт, поэтому ими нельзя злоупотреблять. «Если пельмени среднего размера, то десять штук — это полноценный обед. Такая порция содержит около 600 килокалорий. Это большая доза», — объяснила она.

Тем, кому десяти пельменей в день мало, Бережная посоветовала делать менее калорийные пельмени, в которые, кроме мяса, добавлены овощи. Это, по ее словам, не повредит их вкусу, позволит увеличить порцию и не располнеть. «Если пельмени покупные, то их надо обязательно заедать салатом», — утверждает диетолог.

Если вы делаете пельмени дома, то можно положить в них морковку, кабачок, брокколи и лук. Это нужно, чтобы уменьшить содержание мяса за счет овощей. Вкусовые качества это никак не ухудшит, но снизит калорийность блюда Ирина Бережная врач-гастроэнтеролог, диетолог

Ранее сообщалось, что эксперт Роспотребнадзора Екатерина Головкова посоветовала при выборе пельменей смотреть на их внешний вид и срок годности. По ее словам, хорошие пельмени обладают светлым цветом, на них не должно быть трещин от постоянной разморозки, они должны лежать в упаковке отдельно друг от друга.