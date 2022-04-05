Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Названа максимальная доза пельменей в день

Диетолог Бережная посоветовала есть не больше десяти пельменей в день, чтобы не располнеть

Фото: Globallookpress.com

Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная назвала максимальное количество пельменей, которое можно есть без вреда для фигуры. Об этом сообщает радио Sputnik.

По мнению эксперта, пельмени, которые делают из теста и мяса и едят со сметаной и приправами, — очень калорийный продукт, поэтому ими нельзя злоупотреблять. «Если пельмени среднего размера, то десять штук — это полноценный обед. Такая порция содержит около 600 килокалорий. Это большая доза», — объяснила она.

Материалы по теме:
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет» Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет»Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
17 декабря
«Калория торта ничем не отличается от калории шпината» Врач развенчивает популярные мифы о спорте и питании
«Калория торта ничем не отличается от калории шпината»Врач развенчивает популярные мифы о спорте и питании
10 октября

Тем, кому десяти пельменей в день мало, Бережная посоветовала делать менее калорийные пельмени, в которые, кроме мяса, добавлены овощи. Это, по ее словам, не повредит их вкусу, позволит увеличить порцию и не располнеть. «Если пельмени покупные, то их надо обязательно заедать салатом», — утверждает диетолог.

Если вы делаете пельмени дома, то можно положить в них морковку, кабачок, брокколи и лук. Это нужно, чтобы уменьшить содержание мяса за счет овощей. Вкусовые качества это никак не ухудшит, но снизит калорийность блюда

Ирина Бережнаяврач-гастроэнтеролог, диетолог

Ранее сообщалось, что эксперт Роспотребнадзора Екатерина Головкова посоветовала при выборе пельменей смотреть на их внешний вид и срок годности. По ее словам, хорошие пельмени обладают светлым цветом, на них не должно быть трещин от постоянной разморозки, они должны лежать в упаковке отдельно друг от друга.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Парамонов
Обсудить
Последние новости
Евросоюз откажется от российского угля и закроет границы для перевозчиков
Правозащитники обвинили Запад в нарушении прав россиян за рубежом
«Стражи галактики – 3» побили мировой рекорд по количеству косметики на съемках
Раскрыта оптимальная стоимость проживания в отелях Сочи на майские праздники
Против России собрались ввести санкции на миллиарды евро
Фондовому рынку США предсказали спад
В Госдуме оценили вероятность блокировки «Википедии»
Назван доступный всем способ снизить давление без лекарств
Российский суд впервые разрешил арестовать украденную криптовалюту
Массовая драка мигрантов в «Сердце столицы» попала на видео
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.