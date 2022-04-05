Названа максимальная доза пельменей в день
Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная назвала максимальное количество пельменей, которое можно есть без вреда для фигуры. Об этом сообщает радио Sputnik.
По мнению эксперта, пельмени, которые делают из теста и мяса и едят со сметаной и приправами, — очень калорийный продукт, поэтому ими нельзя злоупотреблять. «Если пельмени среднего размера, то десять штук — это полноценный обед. Такая порция содержит около 600 килокалорий. Это большая доза», — объяснила она.
Тем, кому десяти пельменей в день мало, Бережная посоветовала делать менее калорийные пельмени, в которые, кроме мяса, добавлены овощи. Это, по ее словам, не повредит их вкусу, позволит увеличить порцию и не располнеть. «Если пельмени покупные, то их надо обязательно заедать салатом», — утверждает диетолог.
Если вы делаете пельмени дома, то можно положить в них морковку, кабачок, брокколи и лук. Это нужно, чтобы уменьшить содержание мяса за счет овощей. Вкусовые качества это никак не ухудшит, но снизит калорийность блюда
Ранее сообщалось, что эксперт Роспотребнадзора Екатерина Головкова посоветовала при выборе пельменей смотреть на их внешний вид и срок годности. По ее словам, хорошие пельмени обладают светлым цветом, на них не должно быть трещин от постоянной разморозки, они должны лежать в упаковке отдельно друг от друга.