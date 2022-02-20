Россиянам дали рекомендации по выбору пельменей

Хорошие пельмени обладают светлым цветом, на них не должно быть трещин от постоянной разморозки, они должны лежать в упаковке отдельно друг от друга. Такие рекомендации по выбору качественных пельменей посоветовала «Комсомольской правде» эксперт Роспотребнадзора Екатерина Головкова.

Эксперт рассказала россиянам о самых частых способах подделки пельменей, когда в производстве используется состав, который не заявлен на этикетке. Она дала советы по тому, как по внешнему виду определить хорошее качество продукта.

В первую очередь, нужно смотреть на хорошую упаковку и внешний вид, а также читаемую этикетку со сроком годности. Пельмени должны легко перемещаться по пачке, а фарш в них не должен выступать за края. Соблюдение этих условий станет гарантией того, что при варке пельмени не порвутся.

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