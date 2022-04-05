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Двое россиян забили пенсионерку деревянным бруском и задушили подушкой

Под Курском двоих мужчин отправили в колонию за убийство 83-летней пенсионерки

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

Курский областной суд приговорил двоих жителей Рыльского района к реальным срокам по делу об убийстве 83-летней пенсионерки. Об этом во вторник, 5 апреля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Их признали виновными по статье 105 («Убийство человека, находящегося в беспомощном состоянии, сопряженное с разбоем») УК РФ. 27-летнего фигуранта осудили на 14 лет, а его 40-летнего сообщника отправили в колонию строгого режима на 24 года.

Судом и следствием установлено, что ночью 5 февраля злоумышленники в масках и перчатках, которые они надели для сокрытия следов преступления и маскировки внешности, через окно проникли внутрь дома, в котором проживала потерпевшая. Затем один из мужчин деревянным бруском несколько раз ударил пожилую женщину по голове и шее, из-за чего та упала на пол. После этого мужчины задушили ее подушкой. Когда потерпевшая перестала подавать признаки жизни, осужденные завернули ее тело в одеяло, забрали часть ее имущества и скрылись с места преступления.

21 февраля сообщалось, что в Башкирии суд вынес приговор экс-сотрудникам ФСИН за убийство 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны.

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Елизавета Новикова
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