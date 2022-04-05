Российского пенсионера приговорили к штрафу за публикацию в социальной сети

Жителя Кургана оштрафовали на 300 тысяч рублей за призывы уничтожать евреев

Суд приговорил пенсионера из Кургана к штрафу в 300 тысяч рублей за экстремистскую публикацию в социальной сети. Об этом сообщает ТАСС.

По версии следствия, безработный мужчина размещал на своей странице текстовые сообщения с информацией, побуждающей к насильственному свержению власти в России и физическому уничтожению евреев.

52-летнего мужчину признали виновным по части 2 статьи 280 и части 2 статьи 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской и террористической деятельности, совершенные с использованием интернета»).

Подсудимый полностью признал вину.

Ранее в Волгоградской области суд назначил условное наказание сроком на один год и шесть месяцев для 22-летнего местного жителя, который призывал к экстремизму. В апреле 2019 года он публиковал в групповом чате Telegram голосовые сообщения, в которых призывал к насильственным действиям в отношении жителей Кавказа и Закавказья, а также тех, кто придерживается левых и коммунистических политических взглядов. Кроме того, он призывал к захвату власти и уничтожению полицейских пунктов.

