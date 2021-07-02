Пойманному ФСБ за призывы к захвату власти россиянину вынесли приговор

Октябрьский районный суд Волгоградской области вынес приговор 22-летнему местному жителю, который призывал к экстремизму, публикуя враждебные посты в интернете. Об этом сообщает Telegram-канал объединенной пресс-службы судов Волгоградской области.

Мужчину признали виновным по статье 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»).

Суд назначил ему условное наказание сроком на один год и шесть месяцев, а также запретил заниматься администрированием сайтов в течение двух лет.

По версии следствия, в апреле 2019 года обвиняемый публиковал в групповом чате Telegram голосовые сообщения, в которых призывал к враждебным и насильственным действиям в отношении жителей Кавказа и Закавказья, а также тех, кто придерживается левых и коммунистических политических взглядов. Кроме того, мужчина призывал к захвату власти и уничтожению полицейских пунктов.

Противоправную деятельность обвиняемого пресекли сотрудники ФСБ совместно с полицейскими.

Подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.