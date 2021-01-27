ФСБ нашла в российской колонии вербовщика украинских экстремистов

В Республике Адыгея российский заключенный получил новый срок в девять с половиной лет за активную вербовку в ряды запрещенной в России организации «Правый сектор». Об этом в среду, 27 января, сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, сотрудники республиканского управления ФСБ выяснили, что осужденный, отбывающий срок в республиканской исправительной колонии №2 (ИК-2), распространял среди сокамерников с территории Крыма идеологию экстремистской организации, а также склонял их к поездке на Украину после освобождения, чтобы там влиться в ряды движения. При этом осужденный гарантировал щедрое материальное вознаграждение.

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В отношении отбывавшего срок за разбойное нападение осужденного было возбуждено новое уголовное дело по статье 282 УК РФ («Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность экстремистской организации»). Агентство отмечает, что это не первый подобный случай в ИК-2 Республики Адыгея. В октябре 2020 года был выявлен другой заключенный колонии, занимавшийся вербовкой сокамерников в ряды украинской экстремистской организации.

26 февраля 2020 года сообщалось, что Второй Западный окружной военный суд в Москве приговорил вербовщика «Правого сектора» (запрещена в России) Игоря Пирожка к четырем годам колонии общего режима за партизанскую деятельность на территории России.