Кремль ответил на вопрос о праздновании Дня Победы

Песков заявил, что День Победы в РФ будет праздноваться в 2022 году так же, как и всегда

День Победы в России будет праздноваться в 2022 году так же, как и всегда. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя соответствующий вопрос, передает ТАСС.

Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что этот праздник важен для нашей страны. По словам Пескова, состав участников парада Победы 9 мая определит Минобороны.

День Победы был и останется самым святым праздником для всех россиян, пояснил представитель Кремля.

Ранее мэр Риги Мартиньш Стакис призвал запретить в латвийской столице мероприятия в честь Дня Победы.

Он назвал мероприятия в честь Дня Победы «празднованием смерти» и подчеркнул, что им нет места в Риге.