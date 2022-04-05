Украинский солдат рассказал об издевательствах нацбатов над пленными

Солдат ВСУ заявил, что над пленными российскими военные издеваются только нацбаты

Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Борщ рассказал, что над пленными российскими военными издеваются только националистические батальоны. Его цитирует РИА Новости.

По словам украинского солдата, он видел видео с пытками над российскими военными, но подчеркнул, что солдаты ВСУ к этому не причастны. «Поступают так национальные батальоны вроде "Азова". Они совершают, получается, военное преступление», — заявил он.

По словам Борща, он родился в 1999 году и проходил службу в 5-й бригаде 12-го отдельного батальона. Со своей ротой он стоял под Харьковом, где участвовал в бою с российскими войсками. Солдат ВСУ был ранен в спину и ногу, после чего сутки пролежал в лесополосе, где его на следующий день нашли российские военные. Молодого человека отправили в Россию, где его прооперировали. В настоящее время он чувствует себя лучше.

Ранее в сети появились кадры жестокого обращения националистов с пленными, которым прострелили ноги, не оказав медицинской помощи. Инцидент произошел на одной из баз украинских националистов в Харьковской области. Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил расследовать все факты жестокого обращения украинских военных с пленными россиянами.