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Украинский солдат рассказал об издевательствах нацбатов над пленными

Солдат ВСУ заявил, что над пленными российскими военные издеваются только нацбаты

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Борщ рассказал, что над пленными российскими военными издеваются только националистические батальоны. Его цитирует РИА Новости.

По словам украинского солдата, он видел видео с пытками над российскими военными, но подчеркнул, что солдаты ВСУ к этому не причастны. «Поступают так национальные батальоны вроде "Азова". Они совершают, получается, военное преступление», — заявил он.

По словам Борща, он родился в 1999 году и проходил службу в 5-й бригаде 12-го отдельного батальона. Со своей ротой он стоял под Харьковом, где участвовал в бою с российскими войсками. Солдат ВСУ был ранен в спину и ногу, после чего сутки пролежал в лесополосе, где его на следующий день нашли российские военные. Молодого человека отправили в Россию, где его прооперировали. В настоящее время он чувствует себя лучше.

Ранее в сети появились кадры жестокого обращения националистов с пленными, которым прострелили ноги, не оказав медицинской помощи. Инцидент произошел на одной из баз украинских националистов в Харьковской области. Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил расследовать все факты жестокого обращения украинских военных с пленными россиянами.

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Алевтина Запольская
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