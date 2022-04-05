Стало известно о тактике Макрона в новых президентских выборах

Politico заявило, что Макрон выбрал «тактику запугивания» на президентских выборах

Президент Франции Эммануэль Макрон начал использовать «тактику запугивания» для набора дополнительных голосов на новых президентских выборах. Об этом пишет Politico.

Макрон считает, что победа крайне правых во Франции может соответствовать тревожной схеме «великого глобального беспорядка», в том числе геополитического, экологического и экономического, заявили авторы статьи. В материале также говорится, что причиной такого «сбоя» стал «призрак» глобального конфликта.

Предполагается, что нынешний президент Франции использовал данные проведенных опросов, из которых стало известно о сокращении его отрыва от лидера партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, чтобы вовлечь в политическую гонку большее число пассивных избирателей. Уточняется, что Ле Пен за последнее время сократила отставание от президента Франции до пяти процентов.

Авторы статьи также рассказали, что «лагерь Макрона немного встревожен» из-за предстоящих выборов. При этом издание пишет, что поддержка Ле Пен всегда была сосредоточена в «низкоявочных» частях электората, тогда как голоса Макрона — в той части населения, которая наиболее активно участвует в голосованиях.

Ранее президент Франции представил свою предвыборную программу в качестве кандидата на предстоящих президентских выборах. Макрон призвал к усилению независимости Франции, что прежде всего связано с укреплением оборонной политики с целью «противостоять войне высокой интенсивности». Помимо этого, он пообещал довести оборонный бюджет страны до 50 миллиардов евро до 2025 года.

Макрон заявил о желании состязаться в предвыборной гонке 3 марта. По данным соцопросов, нынешний президент Франции — лидер среди претендентов на пост главы страны. После него в рейтинге есть лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, с которой Макрон боролся в 2017-м.

Новые выборы президента во Франции проходят весной 2022 года. Первый этап намечен на 10 апреля, а второй запланирован на 24-е число.