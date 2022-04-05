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Назван доступный всем способ снизить давление без лекарств

Врач Горенков рекомендовал есть низкокалорийную пищу и больше гулять для снижения давления

Фото: Olga Maksimava / Shutterstock

Артериальное давление может повышаться из-за стресса, сидячей работы и малоподвижного образа жизни. Однако существуют вполне доступные всем способы снизить его без лекарств. О них в беседе с радио «Спутник» рассказал доктор медицинских наук, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Московской области, врач общей практики Роман Горенков.

Эксперт отметил, что в первую очередь по поводу гипертонии и резких скачков давления стоит проконсультироваться с лечащим врачом, который назначит анализы и на их основании подберет подходящую медикаментозную терапию. Однако помимо приема таблеток есть и альтернативные способы помочь себе.

В частности, Горенков рекомендовал пересмотреть рацион в пользу низкокалорийной пищи. «Снижение веса тела в результате уменьшения потребления пищи приводит к спаду артериального давления. Сброс каждых пяти килограммов веса может приводить к снижению артериального давления на десять миллиметров ртутного столба», — объяснил он.

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Второй способ взять давление под контроль, который назвал медик, — регулярная физическая активность. В день, по словам Горенкова, человек среднего возраста должен проходить не меньше 10 тысяч шагов. Больше гулять в случаях, когда давление повышается только время от времени, может стать прекрасной альтернативной лекарствам.

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Наталья Обрядина
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