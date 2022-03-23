Россиянам назвали самый распространенный способ борьбы со стрессом

Опрос Hasttings показал, что большинство россиян борются со стрессом с помощью спорта

Большинство россиян справляются со стрессом с помощью спорта. Такой самый распространенный способ борьбы с тревогой назвала компания Hasttings, результаты исследования публикуют «Известия».

37 процентов респондентов ответили, что занятия спортом помогают им чувствовать себя лучше в тревожные моменты. Еще 25 процентов отметили, что стресс, наоборот, не дает им сосредоточиться на спорте. Сон в качестве борьбы с тревогой предпочли 22 процента опрошенных, а 16 процентов россиян заявили, что им помогают в этом танцы.

Опрос показал, что 47 процентов респондентов находятся в состоянии тревоги, 21 процент заявил, что сохранять спокойствие становится сложнее. При этом 19 процентов респондентов рассказали, что их спасают от стресса регулярные тренировки.

«Одним из эффективных способов работы со стрессом для того, чтобы не свалиться в депрессивную фазу, является спорт. Ежедневные или просто регулярные занятия помогают удерживать себя и свое психическое состояние в рамках высокой продуктивности», — заявил психотерапевт Евгений Фомин.

Специалист отметил, что в своей практике он всегда рекомендует добавить спорт в терапевтический процесс, так как это повышает эффективность работы.

Ранее российский психолог «СМ-Клиники» Любовь Крушинских заявила, что затяжной и длительный стресс может привести к развитию сахарного диабета и гипертонии.