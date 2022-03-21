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Российский психолог назвала неочевидную причину сахарного диабета и гипертонии

Психолог Крушинских заявила, что затяжной стресс может привести к сахарному диабету

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Затяжной и сильный стресс может в конечном итоге привести к развитию сахарного диабета или гипертонии. Такую неочевидную причину этих заболеваний назвала российский психолог «СМ-Клиники» Любовь Крушинских. Ее слова приводят «Известия».

Она отметила, что затяжной стрессовый период вызывает истощение организма и преждевременное старение всех клеток. Кроме того, он негативно влияет на работу внутренних органов. Например, он может вызывать нарушения в работе пищеварительной системы, приводящие к гастриту.

По словам специалиста, одними из самых распространенных заболеваний, которые появляются в результате воздействия длительного стресса, является сахарный диабет и гипертония.

«Надо сказать еще об одном факте, который усугубляет стресс, — это отношение человека к собственному старению. Если человек воспринимает свой возраст как угасание жизненных функций и собственной силы, крушение планов, то такое убеждение приводит к тому, что человек теряет свои последние жизненные смыслы и вместе с этим и силы», — объяснила эксперт.

Крушинских отметила, что если человек видит в старении переход к мудрости и активности другого типа, то стресс в таком случае будет проходить легче.

Ранее терапевт Татьяна Романенко заявила, что у перенесших COVID-19 последствия могут быть самые разные: пострадать могут как соединительная, так и нервная ткани, легкие и сердце. Однако наиболее часто проявляются сахарный диабет и сбой в работе щитовидной железы.

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Никита Абрамов
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