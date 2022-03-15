Россиянам назвали часто возникающие после COVID-19 опасные болезни

Терапевт Романенко заявила, что после коронавируса часто проявляется сахарный диабет

У перенесших COVID-19 последствия могут быть самые разные: пострадать могут как соединительная, так и нервная ткани, легкие и сердце. Но наиболее часто проявляются сахарный диабет и сбой в работе щитовидной железы. Такие опасные болезни назвала главный врач клиники «Твой доктор», российский терапевт Татьяна Романенко. Ее слова во вторник, 15 марта, передает URA.RU.

С мнением Романенко согласилась также профессор кафедры педиатрии, руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ, главный специалист по инфекционным болезням детей Минздрава Московской области Елена Мескина.

Она отметила, что после коронавируса могут возникать артриты, различные заболевания нервной системы, полирадикулопатия и другие болезни суставов.

По данным на 15 марта, за прошедшие сутки в России госпитализировали 7273 пациента с COVID-19. Выздоровели и выписались 118 372 человека. Также за минувшие 24 часа выявлено 36 678 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 17 412 919.

Ранее стало известно, что в России разработали тест для выявления видов омикрон-штамма коронавируса.