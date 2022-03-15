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Россиянам назвали часто возникающие после COVID-19 опасные болезни

Терапевт Романенко заявила, что после коронавируса часто проявляется сахарный диабет

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

У перенесших COVID-19 последствия могут быть самые разные: пострадать могут как соединительная, так и нервная ткани, легкие и сердце. Но наиболее часто проявляются сахарный диабет и сбой в работе щитовидной железы. Такие опасные болезни назвала главный врач клиники «Твой доктор», российский терапевт Татьяна Романенко. Ее слова во вторник, 15 марта, передает URA.RU.

С мнением Романенко согласилась также профессор кафедры педиатрии, руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ, главный специалист по инфекционным болезням детей Минздрава Московской области Елена Мескина.

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Она отметила, что после коронавируса могут возникать артриты, различные заболевания нервной системы, полирадикулопатия и другие болезни суставов.

По данным на 15 марта, за прошедшие сутки в России госпитализировали 7273 пациента с COVID-19. Выздоровели и выписались 118 372 человека. Также за минувшие 24 часа выявлено 36 678 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 17 412 919.

Ранее стало известно, что в России разработали тест для выявления видов омикрон-штамма коронавируса.

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Евгения Куликова
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