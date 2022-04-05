Кремль ответил на вопрос о дате послания Путина парламенту

Песков сообщил, что дата оглашения послания Путина парламенту пока не определена

Дата оглашения послания президента России Владимира Путина парламенту пока не определена. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Его слова во вторник, 5 апреля, приводит ТАСС.

Пресс-секретарь президента также уточнил, что главы зарубежных государств, в том числе Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и Южной Осетии, на оглашение президентского послания не приглашаются.

В феврале Владимир Путин заявил о начале серии совещаний, которые посвящены подготовке к посланию Федеральному Собранию.

Глава государства поручил экономическому блоку правительства проработать комплексный анализ ключевых экономических параметров страны. При этом он призвал не относиться к данному мероприятию как к простому выступлению, на котором он «обещает коврижки» в виде дополнительных льгот и делает общие заявления по социальным вопросам.