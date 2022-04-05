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Кремль ответил на вопрос о дате послания Путина парламенту

Песков сообщил, что дата оглашения послания Путина парламенту пока не определена

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Дата оглашения послания президента России Владимира Путина парламенту пока не определена. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Его слова во вторник, 5 апреля, приводит ТАСС.

Пресс-секретарь президента также уточнил, что главы зарубежных государств, в том числе Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и Южной Осетии, на оглашение президентского послания не приглашаются.

В феврале Владимир Путин заявил о начале серии совещаний, которые посвящены подготовке к посланию Федеральному Собранию.

Глава государства поручил экономическому блоку правительства проработать комплексный анализ ключевых экономических параметров страны. При этом он призвал не относиться к данному мероприятию как к простому выступлению, на котором он «обещает коврижки» в виде дополнительных льгот и делает общие заявления по социальным вопросам.

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Евгения Куликова
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