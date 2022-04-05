Россияне раскрыли свое отношение к уехавшим из страны соотечественникам

ФОМ: 63 процента россиян не осуждают уехавших за границу соотечественников

Фонд «Общественное мнение» (ФОМ ) раскрыл отношение россиян к уехавшим из страны соотечественникам. Результаты опроса, проведенного организацией, показали, что большинство граждан (63 процента) не осуждают тех, кто навсегда переехал за границу.

При этом почти треть респондентов (29 процентов) заявили о негативном отношении к эмигрировавшим из страны. Уточняется, что более половины опрошенных считают, что уехавшие после начала спецоперации на Украине россияне вернутся обратно. А 19 процентов уверены в том, что покинувшие государство люди останутся за границей навсегда.

Также опрос показал, что восемь процентов россиян хотели бы уехать жить за границу, а 89 процентов — не пожелали покидать свою страну.

Еженедельный опрос «ФОМнибус» проводился с 25 по 27 марта с участием 1500 человек старше 18 лет в 104 городских и сельских населенных пунктах в 53 субъектах России.

Ранее опрос ФОМ показал, что 28 процентов респондентов считают, что введенные против России санкции на них не скажутся. При этом более половины россиян (70 процентов) полагают, что ограничительные меры повлияют на их материальное положение. Ничего не слышали о введенных санкциях девять процентов участников опроса, 19 процентов их не ожидали.