Врач перечислила правила поведения и порядок приема лекарств при аритмии

Кардиолог Кореневич объяснила схему действий при внезапном приступе аритмии

Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич объяснила, как себя вести при внезапном приступе аритмии, и назвала порядок приема лекарств при этом заболевании. Об этом сообщает онлайн-издание «Доктор Питер».

Медик заявила, что при лечении любых сердечно-сосудистых заболеваний в первую очередь важны регулярность и системность. Прием подобранных врачом препаратов должен происходить на постоянной основе, менять дозировку или самостоятельно добавлять новые таблетки в схему нельзя.

Также Кореневич перечислила несколько важных правил, которые помогут лекарствам работать максимально эффективно. По словам врача, надо соблюдать порядок действий и принимать препараты ежедневно в одно и то же время, даже при хорошем самочувствии и давлении в пределах нормы. Как отметила Кореневич, не надо ждать приема пищи, чтобы их выпить, — это можно сделать как до еды, так и после, однако важно помнить, что утром принимаются сердечные таблетки, а вечером статины. «Если же вы забыли выпить лекарство, не надо волноваться — просто примите его, как только вспомнили», — добавила кардиолог.

Если же приступ аритмии случился внезапно, в первую очередь важно соблюдать правила поведения. Необходимо успокоиться, чтобы не потерять сознание или не начать паниковать. Кореневич посоветовала для этого воспользоваться одним из нескольких приемов — например, набрать побольше воздуха и одновременно напрячь мышцы живота либо положить два пальца на корень языка и вызвать рвотный рефлекс. Если это не помогает, допускается прием легких седативных препаратов.

В заключение кардиолог напомнила, что одного медикаментозного лечения гипертонии и аритмии недостаточно. Стоит также скорректировать свою диету в пользу более сбалансированной, свести к минимуму вредные привычки, высыпаться и не забывать о регулярной физической активности.

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