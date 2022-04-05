Хирург перечислил пять опасностей стресса для тренирующихся в зале

Врач Кобьелла: мышцы могут болеть после тренировки из-за стресса, а не из-за нагрузок

Британский хирург Карлос Кобьелла, лечивший известных спортсменов и голливудских актеров, заявил, что существует прямая взаимосвязь между хроническим напряжением и ухудшением результата от тренировок. В тексте для издания Metro он перечислил пять признаков влияния стресса на качество тренировки и объяснил их опасность.

Как объяснил врач, если привычный к тренировкам человек не может дойти до тренажерного зала, потому что днем постоянно чувствует себя измотанным, и при этом с трудом засыпает, вполне вероятно, что его организм вырабатывает повышенное количество гормона стресса кортизола. Из-за этого нервная система находится в возбужденном состоянии и возникает бессонница.

На высокий уровень стресса также указывает повышенная болезненность в мышцах после тренировки. Кобьелла пояснил, что чувствовать небольшую боль после физической активности нормально. Однако если переутомление не уходит в течение нескольких дней после занятия, это означает, что на качество занятий влияет стресс. Единственным решением этой проблемы, по мнению специалиста, может стать только сокращение нагрузок и увеличение перерыва между ними, чтобы дать мышцам возможность восстановиться.

Кроме того, хирург отметил, что под влиянием выброса кортизола из-за стресса у человека многократно возрастает тяга к сладкому и это может привести к набору веса. «Если вы обнаружите, что поправляетесь, хотя ничего не меняли в диете и режиме тренировок, виной тому могут быть гормоны, особенно если жир появился именно на животе. Из-за избытка кортизола в организме метаболизм замедляется», — добавил он.

По словам Кобьеллы, хронический стресс в течение длительного периода времени оказывает негативное влияние на общее самочувствие и иммунитет. Кортизол необходим для того, чтобы у организма была энергия для борьбы с болезнями, но из-за его избытка иммунитет ослабевает и восприимчивость к недугам возрастает. Врач посоветовал в такие дни не заниматься спортом и дать себе отдохнуть, чтобы не разболеться.

Кроме того, стресс может стать причиной травм во время тренировки. Кобьелла пояснил, что длительное напряжение может существенно повредить соединительную ткань мышц и суставов, а также повлиять на общую координацию и концентрацию внимания. Все это может привести к травмам, особенно при тренировках со свободными весами.

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