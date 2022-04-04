Дзюбе дали совет по улучшению результативности

Комментатор Орлов посоветовал Артему Дзюбе считать матч проигранным, если он не забил гол

Комментатор Геннадий Орлов дал совет форварду «Зенита» Артему Дзюбе по улучшению результативности. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Однажды я разговаривал с великим [советским футболистом и хоккеистом] Всеволодом Михайловичем Бобровым. Знаете, какую вещь он мне тогда поведал? "Если я не забил в матче, то считал, что мы проиграли". Вот такое чувство должно быть у Дзюбы», — заявил Орлов. По мнению комментатора, футболист должен забивать мячи, несмотря на то, что защитники придумали, как против него играть.

1 апреля ветеран сборной СССР Анзор Кавазашвили признался, что не испытывает уважения к Дзюбе как к человеку, но высоко оценивает его футбольные качества. Он пришел к выводу, что нападающий остановился в своем развитии и не повзрослел. «Человек, который Богом награжден огромным талантом в футболе, должен быть намного добрее и отзывчивее», — посчитал Кавазашвили.

Ранее Дзюба выразил желание вернуться в сборную России. Однако он отказался участвовать в мартовских сборах команды, объяснив это желанием провести больше времени с семьей.

В сентябре Дзюба отказался от вызова в сборную на октябрьские матчи квалификации к чемпионату мира-2022. Форвард мотивировал это тем, что находится в неоптимальной форме.

В текущем сезоне Дзюба провел 32 матча во всех турнирах и отметился 12 голами. В Российской премьер-лиге он забил десять мячей в 22 встречах.