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Дзюбе дали совет по улучшению результативности

Комментатор Орлов посоветовал Артему Дзюбе считать матч проигранным, если он не забил гол

Фото: Marcelo Del Pozo / Reuters

Комментатор Геннадий Орлов дал совет форварду «Зенита» Артему Дзюбе по улучшению результативности. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Однажды я разговаривал с великим [советским футболистом и хоккеистом] Всеволодом Михайловичем Бобровым. Знаете, какую вещь он мне тогда поведал? "Если я не забил в матче, то считал, что мы проиграли". Вот такое чувство должно быть у Дзюбы», — заявил Орлов. По мнению комментатора, футболист должен забивать мячи, несмотря на то, что защитники придумали, как против него играть.

1 апреля ветеран сборной СССР Анзор Кавазашвили признался, что не испытывает уважения к Дзюбе как к человеку, но высоко оценивает его футбольные качества. Он пришел к выводу, что нападающий остановился в своем развитии и не повзрослел. «Человек, который Богом награжден огромным талантом в футболе, должен быть намного добрее и отзывчивее», — посчитал Кавазашвили.

Ранее Дзюба выразил желание вернуться в сборную России. Однако он отказался участвовать в мартовских сборах команды, объяснив это желанием провести больше времени с семьей.

В сентябре Дзюба отказался от вызова в сборную на октябрьские матчи квалификации к чемпионату мира-2022. Форвард мотивировал это тем, что находится в неоптимальной форме.

В текущем сезоне Дзюба провел 32 матча во всех турнирах и отметился 12 голами. В Российской премьер-лиге он забил десять мячей в 22 встречах.

Дарья Коршунова
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