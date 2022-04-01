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Спорт

Ветеран сборной СССР раскритиковал Дзюбу

Ветеран сборной СССР Анзор Кавазашвили признался, что не уважает Артема Дзюбу

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Ветеран сборной СССР Анзор Кавазашвили раскритиковал российского нападающего «Зенита» Артема Дзюбу. Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

81-летний эксперт признался, что не испытывает уважения к Дзюбе как к человеку, но высоко оценивает его футбольные качества. Кавазашвили пришел к выводу, что Дзюба остановился в своем развитии и не повзрослел. «Человек, который Богом награжден огромным талантом в футболе, должен быть намного добрее и отзывчивее», — посчитал ветеран.

Кавазашвили осудил Дзюбу за отказ присоединиться к сборной России на матчи отбора ЧМ-2022 осенью 2021-го. «Нельзя отказываться от игры за сборную, даже если в тренерском штабе есть твои враги», — заключил он.

Кавазашвили известен по выступлениям за ленинградский «Зенит», кутаисское «Торпедо», московские «Торпедо» и «Спартак». Он провел 29 матчей в составе сборной СССР.

Николай Костюков
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