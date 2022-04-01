Ветеран сборной СССР раскритиковал Дзюбу

Ветеран сборной СССР Анзор Кавазашвили признался, что не уважает Артема Дзюбу

Ветеран сборной СССР Анзор Кавазашвили раскритиковал российского нападающего «Зенита» Артема Дзюбу. Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

81-летний эксперт признался, что не испытывает уважения к Дзюбе как к человеку, но высоко оценивает его футбольные качества. Кавазашвили пришел к выводу, что Дзюба остановился в своем развитии и не повзрослел. «Человек, который Богом награжден огромным талантом в футболе, должен быть намного добрее и отзывчивее», — посчитал ветеран.

Кавазашвили осудил Дзюбу за отказ присоединиться к сборной России на матчи отбора ЧМ-2022 осенью 2021-го. «Нельзя отказываться от игры за сборную, даже если в тренерском штабе есть твои враги», — заключил он.

Кавазашвили известен по выступлениям за ленинградский «Зенит», кутаисское «Торпедо», московские «Торпедо» и «Спартак». Он провел 29 матчей в составе сборной СССР.