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Спорт

Карпин рассказал о желании Дзюбы вернуться в сборную

Карпин рассказал, что форвард «Зенита» Артем Дзюба готов выступать за сборную России

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Форвард «Зенита» Артем Дзюба выразил желание вернуться в сборную России. Об этом «Спорт-Экспрессу» рассказал главный тренер национальной команды Валерий Карпин.

«Встречался с футболистами "Зенита", которые были в сборной. Артем тоже попросил о встрече. Сказал, что готов и хочет играть за сборную», — поделился Карпин. Он посоветовал футболисту тренироваться и заявил, что штаб решит, вызывать его или нет.

В декабре 2021 года Дзюба заявил, что готов пойти на примирение с Карпиным ради возвращения в национальную команду. Он отметил, что готов вернуться в сборную, если там исчезнут подковерные игры.

В сентябре Дзюба отказался от вызова в сборную на октябрьские матчи квалификации к чемпионату мира-2022. Форвард мотивировал это тем, что находится в неоптимальной форме.

Дарья Коршунова
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