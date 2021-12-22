Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 1000 р.
Смотри матчи бесплатно
СКА
Сегодня
19:30 (Мск)
ЦСКА
КХЛ - регулярный чемпионат
Спартак
Сегодня
19:30 (Мск)
Салават Юлаев
КХЛ - регулярный чемпионат
Верона
Сегодня
20:30 (Мск)
Фиорентина
Италия - Серия А|19-й тур
Ливерпуль
Сегодня
22:45 (Мск)
Лестер Сити
Англия - Кубок лиги|1/4 финала
Лорьян
Сегодня
23:00 (Мск)
ПСЖ
Франция - Лига 1|19-й тур
Атлетик Б
Сегодня
23:30 (Мск)
Реал Мадрид
Испания - Примера|21-й тур
Спорт

Дзюба заявил о готовности к примирению с Карпиным ради возвращения в сборную

Артем Дзюба о возможном возвращении в сборную: не против сделать шаг навстречу Карпину

Фото: Maksim Konstantinov / Reuters

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба заявил, что готов пойти на примирение с главным тренером сборной России по футболу Валерием Карпиным ради возвращения в национальную команду. Его цитирует «Мачт ТВ».

«Не против сделать шаг [навстречу Карпину], но не хочу, чтобы это против меня все вывернули. Не хочу быть крайним, чтобы всех собак на меня повесили», — поделился спортсмен. Он отметил, что готов вернуться в сборную, если там исчезнут подковерные игры. «Когда сборная побеждает, ты душа команды. А как Артема Дзюбы не стало в команде, оказалось, что он портил атмосферу, клоун», — недоумевал форвард.

15 декабря возможное возвращение Дзюбы в сборную оценил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков. По его словам, нападающему нужно хорошо выступать за «Зенит», и тогда Карпин сможет принять решение о вызове игрока.

10 ноября Карпин заявил, что поставил точку в вопросе о невызове в команду Дзюбы. Он подчеркнул, что не намерен больше отвечать на вопросы по данной теме.

В сентябре Дзюба отказался от вызова в сборную на октябрьские матчи квалификации к чемпионату мира-2022. Форвард мотивировал это тем, что находится в неоптимальной для этого форме. В этом сезоне 33-летний нападающий провел 25 матчей за сине-бело-голубых во всех турнирах, забил десять мячей и отдал семь результативных передач.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Кремль оценил парк имени Дудаева в Турции фразой «мягко говоря, не одобряем»
Названа категория пациентов с тяжелым течением омикрон-штамма коронавируса
Авиапассажир подал в суд после травмы от падения чемодана на голову и продешевил
Мать придумала способ отомстить сыну за плохо помытую посуду и восхитила сеть
Левандовски объяснил разницу между Роналду и Месси
Власти Москвы рассказали о формате обучения школьников
Пьяные попугаи затерроризировали жителей города
Лавров подтвердил намерение России жестко обеспечивать свою безопасность
Раскрыты подробности скандального экзамена студентки-вундеркинда в МГУ
В аварии на МКАД погибли два человека
В Кремле анонсировали возможную встречу Путина и Лукашенко
России предрекли бум продаж одного типа жилья
Максакова обратилась к Путину
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter