Дзюба заявил о готовности к примирению с Карпиным ради возвращения в сборную

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба заявил, что готов пойти на примирение с главным тренером сборной России по футболу Валерием Карпиным ради возвращения в национальную команду. Его цитирует «Мачт ТВ».

«Не против сделать шаг [навстречу Карпину], но не хочу, чтобы это против меня все вывернули. Не хочу быть крайним, чтобы всех собак на меня повесили», — поделился спортсмен. Он отметил, что готов вернуться в сборную, если там исчезнут подковерные игры. «Когда сборная побеждает, ты душа команды. А как Артема Дзюбы не стало в команде, оказалось, что он портил атмосферу, клоун», — недоумевал форвард.

15 декабря возможное возвращение Дзюбы в сборную оценил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков. По его словам, нападающему нужно хорошо выступать за «Зенит», и тогда Карпин сможет принять решение о вызове игрока.

10 ноября Карпин заявил, что поставил точку в вопросе о невызове в команду Дзюбы. Он подчеркнул, что не намерен больше отвечать на вопросы по данной теме.

В сентябре Дзюба отказался от вызова в сборную на октябрьские матчи квалификации к чемпионату мира-2022. Форвард мотивировал это тем, что находится в неоптимальной для этого форме. В этом сезоне 33-летний нападающий провел 25 матчей за сине-бело-голубых во всех турнирах, забил десять мячей и отдал семь результативных передач.