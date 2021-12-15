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Спорт

В РФС оценили возможность возвращения Дзюбы в сборную России

Глава РФС Дюков заявил, что тренер Карпин может вызвать Дзюбу на стыковые матчи
Валерий Карпин

Валерий Карпин. Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков ответил на вопрос о будущем нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в сборной России. Его слова приводит «РБ-Спорт».

«Не согласен, что тренер поставил точку. На одной из последних пресс-конференций [Валерий] Карпин сказал, что может вызвать Артема на стыковые матчи», — посчитал Дюков. Глава РФС добавил, что Дзюбе нужно хорошо выступать за «Зенит», и тогда Карпин сможет принять решение о вызове футболиста.

10 ноября Карпин заявил, что поставил точку в вопросе о невызове в команду Дзюбы. Он подчеркнул, что не намерен больше отвечать на вопросы по данной теме.

В сентябре Дзюба сам отказался от вызова в сборную на октябрьские матчи квалификации к чемпионату мира-2022. Форвард мотивировал это тем, что находится не в оптимальной для этого форме. В этом сезоне 33-летний нападающий провел 24 матча за сине-бело-голубых во всех турнирах, забил десять мячей и сделал шесть результативных передач.

Анастасия Борисова
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