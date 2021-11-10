Карпин поставил точку в вопросе Дзюбы

Валерий Карпин заявил, что поставил точку в вопросе о невызове в команду Артема Дзюбы

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отметил, что не намерен больше отвечать на вопросы о невызове в команду Артема Дзюбы. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции перед матчем отборочного турнира ЧМ-2022 против Кипра.

«Я поставил точку в вопросе Дзюбы. А вы можете вести себя как хотите. Если хотите — снова спрашивайте. Это уже ваши проблемы», — заявил 52-летний специалист.

11 ноября сборной России предстоит матч отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Кипра. Встреча начнется в 20:00 по московскому времени.

Нападающий «Зенита» не попал в окончательный список футболистов сборной на заключительные матчи отборочного турнира против Кипра и Хорватии. Дзюбы не оказалось и в расширенном списке.

Дзюба отказался от вызова в сборную на октябрьские матчи квалификации. Форвард мотивировал это тем, что не находится в оптимальной форме.