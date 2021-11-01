Карпин оценил перспективы Дзюбы в сборной России

Карпин заявил, что не знает, будет ли в дальнейшем вызывать Дзюбу в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что не рассматривал кандидатуру форварда «Зенита» Артема Дзюбы для вызова в национальную команду на ноябрьские матчи. Об этом он рассказал на пресс-конференции, которую транслирует канал сборной в YouTube.

Специалист также оценил перспективы нападающего в команде. Он отметил, что не знает, будет ли в дальнейшем вызывать игрока в сборную. Карпин подчеркнул, что главной причиной отсутствия Дзюбы на ближайшем сборе является его игра за «Зенит», а не отказ ехать в сборную в октябре.

Окончательный состав сборной России на решающие матчи квалификации чемпионата мира-2022 против Кипра (11 ноября) и Хорватии (14 ноября) был оглашен ранее в понедельник, 1 ноября. Дзюбы не оказалось ни в этом списке, ни в расширенном, который опубликовали 25 октября.

Дзюба отказался приезжать в сборную на октябрьские матчи квалификации мундиаля. Он заявил, что не находится в оптимальной физической форме.