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Спорт

Дзюба объяснил свое отсутствие в составе сборной России

Артем Дзюба заявил, что не поехал на сбор национальной команды по семейным обстоятельствам

Фото: Globallookpress.com

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба объяснил свое отсутствие в составе сборной России. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Дзюба признался, что хотел провести больше времени с семьей. Футболист подчеркнул, что его нежелание отправляться на сбор не связано с политикой.

«Мне кажется, произошло недопонимание, Валерий Георгиевич [Карпин] меня неправильно понял или его слова неверно интерпретировали», — добавил форвард. Ранее главный тренер российской команды сообщил, что Дзюба попросил не вызывать его в сборную на фоне ситуации на Украине, где у нападающего много родственников.

Из-за переноса матчей 22-го тура Российской премьер-лиги на 19 и 20 марта тренерский штаб национальной команды принял решение провести сбор в Москве. Он состоится с 21 по 27 марта.

В сентябре Дзюба отказался от вызова в сборную на матчи квалификации к чемпионату мира. Тогда футболист объяснил свое решение тем, что находится в неоптимальной физической форме.

Николай Костюков
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