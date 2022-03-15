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Карпин объяснил отсутствие Дзюбы в сборной просьбой самого футболиста

Главный тренер сборной России Карпин завил, что Дзюба попросил не вызывать его на сбор

Фото: Alexander Kulebyakin / Globallookpress.com

Главный тренер сборной России Валерий Карпин раскрыл причины отсутствия нападающего «Зенита» Артема Дзюбы среди игроков на учебном сборе. Его процитировал сайт Российского футбольного союза (РФС).

Карпин рассказал, что беседовал с 33-летним форвардом относительно возможного вызова в национальную команду. В телефонном разговоре нападающий признался, что хочет выступать за сборную. «Но сейчас, в связи с непростой ситуацией на Украине, где у него проживает много родственников, он извинился и попросил по семейным обстоятельствам его на этот сбор не вызывать», — объяснил Карпин.

Специалист добавил, что с просьбой не вызывать на предстоящий учебный сбор к нему обратился и другой игрок «Зенита» Вячеслав Караваев. 26-летний защитник мотивировал это желанием набрать необходимые кондиции.

Из-за переноса матчей 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) на 19 и 20 марта тренерский штаб сборной России принял решение организовать учебно-тренировочный сбор в Москве. Он запланирован на период с 21 по 27 марта.

Николай Костюков
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