Карпин объяснил отсутствие Дзюбы в сборной просьбой самого футболиста

Главный тренер сборной России Карпин завил, что Дзюба попросил не вызывать его на сбор

Главный тренер сборной России Валерий Карпин раскрыл причины отсутствия нападающего «Зенита» Артема Дзюбы среди игроков на учебном сборе. Его процитировал сайт Российского футбольного союза (РФС).

Карпин рассказал, что беседовал с 33-летним форвардом относительно возможного вызова в национальную команду. В телефонном разговоре нападающий признался, что хочет выступать за сборную. «Но сейчас, в связи с непростой ситуацией на Украине, где у него проживает много родственников, он извинился и попросил по семейным обстоятельствам его на этот сбор не вызывать», — объяснил Карпин.

Специалист добавил, что с просьбой не вызывать на предстоящий учебный сбор к нему обратился и другой игрок «Зенита» Вячеслав Караваев. 26-летний защитник мотивировал это желанием набрать необходимые кондиции.

Из-за переноса матчей 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) на 19 и 20 марта тренерский штаб сборной России принял решение организовать учебно-тренировочный сбор в Москве. Он запланирован на период с 21 по 27 марта.