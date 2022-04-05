В Эквадоре 20 человек погибли из-за бунта в тюрьме

CNN: 20 человек погибли, 11 пострадали в результате бунта в тюрьме Эль-Тури в Эквадоре

В результате масштабного бунта заключенных в тюрьме Эль-Тури в Эквадоре погибли 20 человек. Об этом сообщает CNN со ссылкой на местные власти.

Командующий национальной полицией Эквадора Карлос Кабрера заявил, что беспорядки в тюрьме начались 3 апреля из-за спора о лидерстве между членами банды заключенных. По его словам, 19 человек стали жертвами актов насилия, еще один скончался в результате отравления химическим веществом.

По информации издания, как минимум 11 человек получили ранения в ходе бунта. На данный момент правоохранители опознают тела погибших, чтобы передать их родственникам. Отмечается, что порядок в исправительном учреждении восстановили, оно находится под контролем властей.

15 ноября сообщалось, что десятки человек погибли в ходе боев соперничающих банд в исправительном учреждении Эквадора. Тогда жертвами столкновений в тюрьме Литорал в городе Гуаякиль стали как минимум 68 человек, все они были заключенными.