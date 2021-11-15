В Эквадоре десятки человек погибли в ходе боев в тюрьме

Десятки человек погибли в ходе боев соперничающих банд в исправительном учреждении Эквадора. Об этом сообщает «Би-би-си».

По информации издания, жертвами столкновений в тюрьме Литорал в городе Гуаякиль стали как минимум 68 человек, все они были заключенными. Полиция обнаружила в здании огнестрельное оружие, взрывчатку и лезвия. Власти заявили, что вернули контроль над тюрьмой.

Отмечается, что в колонии содержится около 700 заключенных. Президент Эквадора Гильермо Лассо выразил соболезнования родственникам погибших и подчеркнул необходимость принятия новых мер для борьбы с мафией, которая наживается на хаосе.

Это не первый случай кровопролитных боев в эквадорской тюрьме. 30 сентября сообщалось, что во время столкновений между заключенными погибли более ста человек. Тогда президент Лассо ввел чрезвычайное положение в пенитенциарной системе страны на 60 дней, чтобы восстановить порядок и избежать новых происшествий.