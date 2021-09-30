Более ста человек погибли при столкновениях в эквадорской тюрьме

Президент Эквадора Лассо сообщил о 116 жертвах и 80 пострадавших в беспорядках в тюрьме

В столкновениях между заключенными в эквадорской тюрьме в городе Гуаякиль погибли более ста человек. Об этом сообщил президент Эквадора Гильермо Лассо на пресс-конференции, которая транслировалась в Facebook.

В настоящий момент известно о 116 погибших и 80 пострадавших. Лидер страны отметил, что все погибшие были заключенными. Он назвал случившееся «очень трагическим событием». Чтобы восстановить порядок в тюрьме и предотвратить насилие в других учреждениях, президент ввел чрезвычайное положение в пенитенциарной системе Эквадора на 60 дней.

«У нас нет конкретной информации об угрозе в другом пенитенциарном учреждении, но это ожидаемо с учетом произошедшего в этой тюрьме и год или два года назад в других тюрьмах», — добавил Лассо.

Массовая перестрелка между заключенными в тюрьме города Гуаякиль произошла 28 сентября. Причиной стал конфликт между представителями разных банд. Однако полиции удалось взять ситуацию под контроль.

В марте 2021 года заключенные тюрьмы в штате Оклахома (США) устроили бунт и взяли в заложники одного из надзирателей. При водворении порядка, полицейские застрелили одного из осужденных. Надзиратель был освобожден.